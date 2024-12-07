Чиновникам российского города пригрозили увольнением за новогодние корпоративы

Организация новогодних корпоративов в администрации Саратова станет причиной для увольнения сотрудников. С такой угрозой в адрес подчиненных выступил глава города Павел Сурков на своей странице во «ВКонтакте» .

Он подчеркнул, что в условиях специальной военной операции устраивать торжественные мероприятия нельзя. Сурков напомнил, что губернатор Саратовской области Роман Бусаргин уже объявил об отмене праздничных салютов и массовых гуляний.

«Новый год — это семейный праздник. Нужно посвятить его детям, в том числе детям военнослужащих», — написал глава Саратова.

Сурков подчеркнул, что все сотрудники администрации города, не согласные с отменой корпоративов, могут искать себе другое место работы.

В прошлом году российские регионы массово отменили праздничные новогодние мероприятия в знак поддержки Белгорода, пережившего массированный обстрел со стороны украинских боевиков в конце декабря. В этом году об отмене праздничных гуляний и фейерверков сообщили власти Калининграда, Сочи, Чувашии и Симферополя.