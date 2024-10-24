В Пентагоне рассказали о возможном исходе украинского конфликта

Конфликт на Украине должен закончиться переговорами. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин после встречи с папой римским Франциском. Стенограмму опубликовали на сайте американского ведомства.

Во время беседы с журналистами Остин указал на необходимость снизить напряжение на Ближнем Востоке и найти возможность для решения конфликта на Украине. По его словам, Соединенные Штаты продолжат поддерживать постсоветскую республику.

«Мы уже говорили, что они сами определят, когда настанет время сесть за стол переговоров. Но вы слышали, как я говорил и ранее, этот конфликт в какой-то момент закончится переговорами», — подчеркнул глава Пентагона.

Он добавил, что папа римский выразил обеспокоенность гуманитарными проблемами на Ближнем Востоке и на Украине и выступает за прекращение огня.

Остин недавно побывал в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что таким образом глава Пентагона решил проверить адекватность украинского лидера после его слов об увеличении поставок вооружения.