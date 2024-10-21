На встрече с главой Пентагона Зеленский обсудил атаки на Россию

Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Киев встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили вопросы противовоздушной обороны и использования дальнобойных вооружений, сообщил украинский лидер в своем Telegram-канале .

Зеленский поблагодарил Остина за выделение нового пакета военной помощи стоимостью 400 миллионов долларов. В него вошли военная техника, боеприпасы и вооружения. Политики подняли тему наращивания производства крылатых ракет, ударных беспилотников, систем ПВО и артиллерийских снарядов.

«Мы обсудили важнейшие оборонные приоритеты, в частности возможности противовоздушной обороны Украины, подготовку к зимнему периоду и расширение использования дальнобойного оружия против российских военных объектов», — сказал украинский лидер.

Несмотря на поддержку, американские власти не уверены в победе Украины над Россией, сообщило агентство Bloomberg. По информации журналистов, даже если к власти в США придут демократы, они постараются склонить страну к дипломатическому разрешению конфликта.