Министр обороны США Ллойд Остин отправился Киев с необъявленным визитом, чтобы проверить адекватность президента Украины Владимира Зеленского после его требований об увеличении поставок вооружения. Об этом в беседе с ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Похоже, что Остин приехал объяснить необоснованность озвученных Зеленским требований к поставкам вооружений и избежать новых сюрпризов в преддверии выборов», — сказал он.

По словам Мирошника, непомерные обязательства перед третьими странами не замотивируют людей голосовать на выборах, поэтому Остин предпочел бы оставить украинцам лишь пустые обещания.

Главе Пентагона нужно было не волновать американских налогоплательщиков и утихомирить нездоровые аппетиты Зеленского, который своими заявлениями отрицательно влияет на предвыборную кампанию демократов.

В ходе встречи в Киеве Зеленский обсудил с главой Пентагона вопросы использования дальнобойных вооружений. Украинский лидер поблагодарил Остина за выделение нового пакета военной помощи.