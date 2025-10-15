В Пентагоне призвали НАТО выделять больше денег на Украину

Пентагон ждет, что союзники по НАТО будут выделять больше средств и оружия для Украины. Об этом сообщил постоянный представитель США при альянсе Мэттью Уитакер, которого процитировало агентство Bloomberg.
Прежде всего, по словам Уитакера, необходимо вкладываться в системы ПВО.
Ранее постпред США при НАТО анонсировал крупное объявление по поставкам вооружений для Украины, которое сделают 15 октября. По его словам, президент Дональд Трамп уже поставил ВСУ лучшее оружие, в котором украинская армия остро нуждается.
Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что НАТО уже имеет обязательства в этом вопросе на два миллиарда евро и ждет новых объявлений.
