США анонсировали «крупное заявление» о поставках оружия Украине

Руководство США сделает «крупное объявление» по поставкам вооружений для Украины 15 октября. Об этом на пресс-конференции заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, его слова привел РБК .

Дипломат обратился к европейским странам и попросил активнее оказывать поддержку ВСУ, особенно в рамках специальной программы альянса PURL. Он также напомнил, что президент США Дональд Трамп отправил Украине лучшее оружие, в котором республика остро нуждается.

«Эта программа жизненно важна для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, и я бы призвал тех, кто еще не принял участия, сделать это», — уточнил Уитакер.

Ранее директор оборонной программы в аналитическом центре CNAS Стейси Петтиджон допустила, что США передадут Украине от 20 до 50 крылатых ракет Tomahawk. По ее мнению, поставки этих снарядов не окажут серьезного влияния на ситуацию на поле боя.

Издание Financial Times не исключило, что США не будут отправлять ракеты, потому что они могут понадобиться им «для ударов по Венесуэле».