Генсек НАТО заявил об ожидании новых объявлений стран о помощи Украине

В НАТО обсудят новую инициативу по закупке и передаче американского оружия Украине. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте, его процитировало РИА «Новости» .

Он подчеркнул, что по итогам заседания министров обороны ждет новых объявлений от стран блока о помощи ВСУ, в том числе в вопросе поставок систем ПВО. По его словам, Североатлантический альянс уже имеет обязательства на два миллиарда евро.

«Ожидаю сегодня новые объявления, включая все, что касается ПВО», — отметил Рютте.

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с аргентинским коллегой Хавьером Милеем похвастался большим запасом ракет Tomahawk. Он предложил южноамериканской стране приобрести снаряды.

За день до этого в прессе появились сообщения, что Белый дом может поставить ВСУ от 20 до 50 ракет Tomahawk. Директор оборонной программы в аналитическом центре CNAS Стейси Петтиджон усомнилась в том, что снаряды окажут серьезное влияние на ход конфликта.