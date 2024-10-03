Дежурные силы противовоздушной обороны сбили свыше 10 беспилотников над территорией Воронежской области. Об этом заявил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал он.
Накануне, 2 октября, средства ПВО нейтрализовали украинскую ракету и три дрона самолетного типа в Курской области. Глава региона Алексей Смирнов поблагодарил военных за проделанную работу.
Также в этот день ВСУ атаковали пять населенных пунктов Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что из-за атаки FPV-дрона загорелась кровля частного дома в селе Новая Таволжанка. На место ЧП прибыли пожарные и оперативно потушили огонь.
ВСУ потребовали от семьи пленного россиянина совершить теракт
Здание Краевого музыкального театра загорелось в Хабаровске
Более 10 беспилотников уничтожили в небе над Воронежской областью
Число погибших от удара ЦАХАЛ по ливанской столице выросло до пяти
Жительница Старого Оскола пострадала из-за атаки ВСУ
Канада и страны Северной Европы создадут арктическую коалицию против России и Китая
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте