Более 10 беспилотников уничтожили в небе над Воронежской областью

Губернатор Гусев: более 10 БПЛА ликвидировали в небе над Воронежской областью

Дежурные силы противовоздушной обороны сбили свыше 10 беспилотников над территорией Воронежской области. Об этом заявил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале .

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Накануне, 2 октября, средства ПВО нейтрализовали украинскую ракету и три дрона самолетного типа в Курской области. Глава региона Алексей Смирнов поблагодарил военных за проделанную работу.

Также в этот день ВСУ атаковали пять населенных пунктов Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что из-за атаки FPV-дрона загорелась кровля частного дома в селе Новая Таволжанка. На место ЧП прибыли пожарные и оперативно потушили огонь.