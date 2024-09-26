Украинский дрон сбили над Орловской областью

В ночь на 26 сентября средства противоздушной обороны сбили беспилотник в небе над Орловской областью. Об этом в
Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Клычков.
«Сегодня ночью отражена очередная вражеская атака. На месте происшествия работают оперативные службы. Спасибо защитникам, которые неутомимо сдерживают атаки противника, охраняют наши семьи днем и ночью! Победа будет за нами!» — написал глава региона.
Утром в четверг Минобороны сообщило, что средства ПВО
ликвидировали семь бесплотников в Белгородской, Курской и Брянской областях.
Ранее на строительном рынке в Таганроге рухнул
украинский беспилотный аппарат. Это спровоцировало пожар на складе лесоматериалов и в магазине с красками. В результате ЧП никто не пострадал.
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