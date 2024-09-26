Украинский дрон сбили над Орловской областью

В ночь на 26 сентября средства противоздушной обороны сбили беспилотник в небе над Орловской областью. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Клычков.

«Сегодня ночью отражена очередная вражеская атака. На месте происшествия работают оперативные службы. Спасибо защитникам, которые неутомимо сдерживают атаки противника, охраняют наши семьи днем и ночью! Победа будет за нами!» — написал глава региона.

Утром в четверг Минобороны сообщило, что средства ПВО ликвидировали семь бесплотников в Белгородской, Курской и Брянской областях.

Ранее на строительном рынке в Таганроге рухнул украинский беспилотный аппарат. Это спровоцировало пожар на складе лесоматериалов и в магазине с красками. В результате ЧП никто не пострадал.