В Оренбургской области задержали 18-летнего молодого человека за госизмену

Сотрудники ФСБ задержали жителя Оренбургской области, родившегося в 2008 году, по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным следствия, молодой человек вышел на связь с представителем украинской военной разведки и предложил сотрудничество. После этого он стал передавать противнику информацию об объектах критически важной инфраструктуры в регионе, чтобы по ним наносили удары беспилотниками.

Возбуждено уголовное дело. У задержанного изъяли средства связи, в которых нашли переписку с украинским куратором. Молодого человека взяли под стражу.

Ранее в Чите по подозрению в государственной измене задержали мужчину, тоже завербованного украинскими спецслужбами.