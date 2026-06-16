В Чите задержали завербованного Украиной мужчину за госизмену

В Чите задержали мужчину по подозрению в государственной измене. Его завербовали украинские спецслужбы для организации диверсий на территории России, заявили в Управлении ФСБ по Забайкальскому краю.

По информации правоохранителей, задержанный прошел специальную подготовку. Его основной задачей стали сбор и передача противнику сведений о критически важных объектах, расположенных вблизи мест его пребывания.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о государственной измене и прохождении обучения для террористической деятельности.

На прошлой неделе в Ленинградской области ФСБ задержала мужчину, который по заданию украинских кураторов готовил теракт в регионе.

За несколько дней до этого правоохранители задержали 63-летнего севастопольца по подозрению в шпионаже для СБУ. Он передавал Киеву сведения о российских бойцах и планировал следить за их семьями.