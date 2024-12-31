В ООН заявили о пытках российских военнослужащих на Украине

Российские военнопленные на Украине подвергались пыткам и сексуальному насилию. Об этом сообщили в докладе Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека.

В период с сентября по ноябрь 2024 года сотрудники ведомства посетили 25 российских пленных в украинских местах содержания, в том числе лагере «Захид-4» во Львове.

«Все, кроме одного, рассказали, что подвергались пыткам или жестокому обращению на этапах пребывания в плену. Кроме того, 14 из них подверглись сексуальному насилию», — отметили в документе.

В октябре УВКПЧ опубликовало доклад о ситуации на Украине, в нем охватили период с 1 июня по 31 августа 2024 года. В документе привели сведения, полученные после опроса 205 российских военнопленных. Они рассказали, что подвергались жестоким избиениям при транспортировке в тюрьмы и в неофициальные места содержания.

В рамках обмена 30 декабря из украинского плена в Россию вернули 150 военных. На Украину отправили столько же солдат.