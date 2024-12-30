Из украинского плена вернули 150 российских военнослужащих
Минобороны: с подконтрольной Киеву территории возвратили 150 российских военных
С подконтрольной Киеву территории вернули 150 российских военнослужащих. Взамен ВСУ передали 95 военнопленных, сообщила пресс-служба Минобороны.
Сейчас все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Освобожденных пленных доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.
По информации ведомства, в возвращении военнослужащих из плена посредничество оказали Объединенные Арабские Эмираты.
«Лично пообщалась с защитниками Отечества. Их сила духа, мужество, стойкость и улыбки в предвкушении встречи с родными — то, что невозможно забыть.», — отметила омбудсмен Татьяна Москалькова в Telegram-канале, опубликовав кадры с вернувшимися бойцами.
Уполномоченный по правам человека ранее сообщила, что украинские власти отказались забирать более 600 невостребованных военнопленных. С начала вторжения ВСУ в Курскую область в плен попали около 500 украинских боевиков.
По словам украинских пленных, командование ВСУ не забирает погибших на российской территории военнослужащих.