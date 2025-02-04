В ООН прокомментировали удар ВСУ по школьному автобусу

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека следит за сообщениями, касающимися атаки автобусов с детьми в Запорожской области. Об этом РИА «Новости» рассказала официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел.

Дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе. В результате происшествия серьезно пострадал водитель, а пять детей получили осколочные ранения.

«Мы внимательно следим за сообщениями о нападении на школьный автобус в одном из населенных пунктов Васильевского района в Запорожской области», — сказала она.

Независимую проверку этих сообщений еще не проводили. Но в УВКПЧ ООН запросили дополнительную информацию, чтобы понять детали нападения и оценить количество жертв среди мирного населения.

Троссел также отметила, что на данный момент УВКПЧ не располагает официальными сообщениями по поводу этого нападения.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула правозащитников в молчании после атаки Вооруженных сил Украины на школьный автобус.

В начале января ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по школе в селе Подо-Калиновка, расположенной в Херсонской области. В результате пострадали два мирных жителя, которых незамедлительно госпитализировали.