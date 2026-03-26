Мирошник: Россия передала в ООН два доклада по пыткам военнопленных на Украине

Вернувшиеся из украинского плена военные пожаловались на пытки. Российская сторона объединила показания пострадавших в два доклада и передала в ООН, сообщил РИА «Новости» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Мы передали два сборника по пыткам. <…> Мы привели неопровержимые доводы: прямую речь, цитаты людей, которые вернулись из украинского плена», — сказал он.

Мирошник заявил, что показания пострадавших свидетельствовали о военных преступлениях, нарушении третьей Женевской конвенции и норм международного гуманитарного права. До сих пор правозащитные организации бездействовали, закрывая глаза на пытки.

Ранее суд в России заочно вынес приговор шести украинских военным. Они получили пожизненный срок за убийство пленных в селе Малая Рогань и Харькове.