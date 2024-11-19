В ООН обеспокоились после удара ВСУ ракетами ATACMS по Брянской области

В штаб-квартире ООН выразили беспокойство после ударов украинских военных ракетами ATACMS по Брянской области, расценив эти действия как эскалацию конфликта. Генеральный секретарь всемирной организации Стефан Дюжаррик призвал к его скорейшему прекращению, сообщило РИА «Новости» .

«Мы всегда выражали нашу обеспокоенность по поводу эскалации и того факта, что этот конфликт вообще продолжается, не говоря уже об эскалации», — заявил он.

Ранее российские средства противовоздушной обороны сбили пять ракет ATACMS над Брянской областью, повредив еще одну, запущенных украинскими боевиками. Фрагменты боеприпасов упали на техническую территорию военного объекта, начался пожар, который оперативно ликвидировали. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался прокомментировать запуск ракет по российской территории, но отметил, что раз они у них есть, то ВСУ их будут использовать.