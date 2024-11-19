Зеленский уклонился от прямого ответа на тему ударов ATACMS по Брянской области

Зеленский на вопрос об ударе по Брянщине заявил, что у Украины есть ATACMS

Украина будет использовать крылатые ракеты ATACMS для ударов по российской территории. На это указал президент страны Владимир Зеленский, слова которого привело издание «РБК-Украина» .

«Теперь у нас есть ATACMS, и мы все это будем использовать», — подчеркнул он, отказавшись предоставить какие-либо подробности.

На пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен Зеленский уклончиво ответил на вопрос об ударах ATACMS по объектам в Брянской области. Глава киевского режима напомнил, что у Украины есть различные типы вооружений для ударов вглубь России, а том числе и местного производства.

В Генштабе ВСУ ранее открестились от ударами ATACMS по российской территории. А в российском Минобороны отметили, что ПВО сбила в брянском небе пять таких ракет, а одну повредила. Обломки боеприпасов упали на техническую территорию военного объекта.