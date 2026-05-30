В окопах ВСУ тайно тестируют роботов-убийц. Терминаторов уже вывели на поле боя

Американский стартап Foundation Future Industries отправил на Украину своих первых человекоподобных роботов Phantom MK-1 для прохождения испытаний в реальных боевых условиях. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на руководство компании и источники в оборонном ведомстве.

Эти машины стали первыми в мире гуманоидными андроидами, задействованными в зоне военного конфликта. В рамках секретных тестов роботы занимались доставкой снабжения в опасных районах, чтобы лишний раз не подвергать риску жизни солдат.

CNBC утверждает, что до звания «суперсолдат» им пока далеко. Модель Phantom MK-1 способна переносить всего около 20 килограммов груза, у нее нет защиты от влаги, заряда батареи не хватает для масштабных операций.

В этом году стартап планирует отправить на фронт улучшенную версию Phantom 2 с повышенной автономностью и увеличенной вдвое грузоподъемностью.

Пентагон уже выделил Foundation Future Industries 24 миллиона долларов на проведение исследований. Часть роботов поступит на тесты в американскую армию. Их направят в сухопутные войска, на флота и в авиацию для инспекций и логистики. Некоторые образцы получат боевое оружие.

Главная цель стартапа — обойти Китай в геополитической гонке и дать армии США «лучшие технологии в мире». В Пекине тоже активно спонсируют создание андроидов, а китайские военные ранее уже показывали роботов-собак и гуманоидных солдат на дистанционном управлении.

Представитель Брукингского института Мелани Сиссон усомнилась в том, что использовать роботов в зоне конфликта — удачная идея. Процесс создания такой техники дорог и сложен.

По ее мнению, опыт боевых действий на Украине показывает, что армии нужны максимально дешевые и простые в производстве технологии, которые можно быстро масштабировать.