В Одесской области прогремели взрывы

«В некоторых районах Одессы прекратилась подача электричества», — уточнили в сообщении.

Серия взрывов ранее прогремела в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, Херсонской области объявили воздушную тревогу.

Несколько дней назад звуки взрывов услышали в Киевской области после включения сирен воздушной тревоги. В тот же день прозвучали взрывы в Кривом Роге в Днепропетровской области.

Ранее российские военные ударили по объектам инфраструктуры в Конотопе Сумской области. О взрывах сообщали жители Краматорска и Полтавской области.