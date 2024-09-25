В Одесской области прогремели взрывы
Сильные взрывы прозвучали в Одесской области. Также сработал сигнал воздушной тревоги, сообщило украинское издание «Страна».
«В некоторых районах Одессы прекратилась подача электричества», — уточнили в сообщении.
Серия взрывов ранее прогремела в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, Херсонской области объявили воздушную тревогу.
Несколько дней назад звуки взрывов услышали в Киевской области после включения сирен воздушной тревоги. В тот же день прозвучали взрывы в Кривом Роге в Днепропетровской области.
Ранее российские военные ударили по объектам инфраструктуры в Конотопе Сумской области. О взрывах сообщали жители Краматорска и Полтавской области.
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