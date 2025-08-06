В Одесской области из-за ударов беспилотников начались пожары

Более 10 прилетов зафиксировали в Одесской области. В результате ударов беспилотников начались пожары, сообщили местные паблики.

Жители региона сообщили, что удары беспилотников не прекращаются по объектам в Орловке Измаильского района Одесской области. Местные отметили сильное зарево в месте падения БПЛА. Предположительно, может гореть газовая станция.

Ранее стало известно, что российские подразделения приступили к испытаниям нового российского многоразового беспилотника «Бульдог-13» в реальных боевых условиях. Новый беспилотник можно использовать как «сбросник».

Еще один российский дрон «Дань-М» стал кошмаром для украинской ПВО. Изначально созданный как высокоскоростная мишень для тренировок ПВО, этот реактивный БПЛА модифицировали в ударный дрон-камикадзе.