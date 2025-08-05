В России создали новый многоразовый дрон, который нельзя перехватить

Войска Южного военного округа приступили к испытаниям нового российского многоразового беспилотника «Бульдог-13» в реальных боевых условиях. Об этом РИА «Новости» рассказал инженер FPV-дронов 10-го отдельного танкового полка с позывным Шустрый.

«Новый дрон нам сейчас прислали для тестов — „Бульдог-13“. В нем сразу идет две камеры — дневная и ночная, наклоняется камера, как на Mavic. И „сбросник“ (устройство для сброса боеприпасов — прим. ред.) на нем сразу же идет», — сказал он.

По его словам, новый беспилотник многоразовый, а также его можно использовать как «сбросник».

Дрон способен переносить грузы массой до четырех килограммов, благодаря чему его можно применить не только для боевых задач, но и для доставки провизии штурмовым подразделениям в труднодоступные районы.

«Бульдог-13» обладает большим потенциалом для модернизации. В него можно установить барабанный механизм для поочередного сброса шести ВОГов — выстрелов для гранатометов.

Кроме того, дрон использует специальный протокол передачи данных с повышенной помехоустойчивостью и улучшенным шифрованием, из-за чего противнику практически не удастся его перехватить.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили снайперский дуэт с помощью дрона. На беспилотник установили автомат Калашникова.