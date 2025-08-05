Российский дрон «Дань-М» стал кошмаром для украинской ПВО

В условиях обострившегося российско-украинского конфликта российский беспилотник «Дань-М» превратился в важный инструмент. Изначально созданный как высокоскоростная мишень для тренировок ПВО, этот реактивный БПЛА был модифицирован в ударный дрон-камикадзе. Об этом сообщило издание The National Interest .

«С помощью беспилотника „Дань-М“ русские усовершенствовали малозатратный способ истощения ограниченных запасов украинских ракет», — написали аналитики.

«Дань-М» имитирует современные крылатые ракеты, такие как американские «Томагавки», отметили журналисты. Впервые дрон применили в бою в мае 2025 года для атаки украинских целей. С тех пор эти дроны бомбят военные объекты Украины.

Современные версии «Дань-М» стали выпускать в 2020 году, взяв за основу советские технологии. Изначально его использовали для обучения зенитных систем, имитируя приближающиеся угрозы. Это позволяло экономить на боевых боеприпасах. Компактный размер — в десять раз меньше, чем у американского «Томагавка» — идеально подходил для этой задачи.

Российские военные используют способность имитировать различные воздушные цели для отвлечения и «разрядки» систем ПВО противника. Бойцы демонстрируют умение находить нестандартные решения, используя потенциал советского наследия.