В Одессе прозвучала серия взрывов

Серия взрывов прогремела в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

«В городе слышны взрывы», — написал он.

Труханов призвал жителей Одессы отправиться в ближайшие укрытия.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги включили в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах, которые раздались на левом берегу столицы на фоне воздушной тревоги. Он отметил, что работали силы ПВО.

Кроме того, сообщалось о взрывах в Полтавской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Украине частях Запорожской области.