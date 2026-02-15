В Одессе прогремели взрывы

Одесса в ночь на 15 февраля подверглась массированной атаке беспилотников. В городе несколько раз прогремели взрывы, сообщило издание «Страна.ua» .

О массированной атаке стало известно из сообщений в местных пабликах. Взрывы прогремели как минимум дважды. О повреждениях не сообщалось.

Воздушную тревогу в регионе объявляли дважды за ночь. Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер сообщал в телеграм-канале, что она распространялась только на Одесский район. Пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины утверждала, что беспилотники на Одессу летели из акватории Черного моря после полуночи.

Предыдущий разрушительный удар по инфраструктуре города военные нанесли в ночь на 12 февраля. Из-за повреждения электроподстанции в микрорайоне Черемушки произошло отключение света.