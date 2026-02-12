Мощные взрывы дважды прогремели в Одессе

В Одессе дважды прогремели взрывы, работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Местные власти предупредили о движении в сторону центра города ударных беспилотников. Глава Одесской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в одном из районов города поврежден объект инфраструктуры, но не уточнил, какой именно. Взрывы прозвучали на фоне воздушной тревоги в некоторых частях Одесской области.

Ранее взрыв прогремел в Киеве, но неизвестно, в каком районе украинской столицы и что послужило его причиной.

До этого российский боец с позывным Енот рассказал, что боевики ВСУ превратили школу в населенном пункте Зализничное в пункт управления БПЛА. Оттуда они запускали дроны-камикадзе и «Бабу-Ягу».