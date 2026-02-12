Shot: удары ВС России повредили ТЭЦ в Киеве и подстанции в Одессе

Российские военные нанесли новые мощные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В Киеве повреждены ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, часть города осталась без света, сообщил телеграм-канал Shot .

По информации источника канала, в украинской столице поражены две теплоэлектроцентрали, возникло несколько сильных пожаров. В ряде районов пропал свет, начались перебои с водоснабжением и отоплением.

В Одессе прилеты пришлись по электроподстанции в микрорайоне Черемушки. Город частично обесточен, очевидцы сообщают о сильном зареве над Одессой. В Днепропетровске горят сразу несколько объектов, часть жилых кварталов также осталась без электричества.

По данным канала Readovka, российские военные задействовали ударные беспилотники «Герань» и ракетные комплексы «Искандер». В Харьковской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях также фиксировали взрывы.

Официальных комментариев о целях и результатах атаки от Министерства обороны России пока не поступало.

Ранее в Одессе дважды прогремели мощные взрывы.