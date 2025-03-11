В Одессе прогремели взрывы

В Одессе послышались взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» .

«В Одессе раздаются взрывы», — заявили журналисты незадолго до полуночи.

Воздушную тревогу в Одесской области объявили 10 марта в 21:51. К полуночи она действовала в Киевской, Николаевской, Житомирской и контролируемой украинскими властями части Херсонской областей.

В сторону Одесской области пролетела группа ударных БПЛА, сообщила пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Командование призвало жителей Одессы спуститься в укрытия.

Критическая инфраструктура города пострадала при атаке 8 марта. Удары пришлись на ангар для техники, промышленное здание и станцию техобслуживания. Взрыв послышался также в Николаеве. Воздушная тревога действовала на территории Винницкой, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областей.