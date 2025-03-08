В Николаеве прогремел взрыв

Взрыв прогремел в городе Николаев на юге Украины. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

«В Николаеве был слышен звук взрыва», — сообщили журналисты.

В украинской госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что объекты критической инфраструктуры в Одессе получили повреждения в ночь на 8 марта. Жертв и пострадавших нет.

Накануне взрывы прогремели в Миргороде, Харькове, Полтавской, Сумской и Тернопольской областях. Информация о последствиях ЧП не поступала.