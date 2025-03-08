Критическая инфраструктура в Одессе получила повреждения

ГСЧС Украины сообщила о повреждении объектов критической инфраструктуры в Одессе

Объекты критической инфраструктуры в Одессе получили повреждения в ночь на субботу. Об этом заявили в украинской госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

«Пострадала критическая инфраструктура. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — сообщили в ГСЧС.

Также повреждения получили ангар, где, как предполагается, хранилась сельскохозяйственная техника, станция технического обслуживания и четырехэтажное промышленное здание.

В ночь на субботу в Одесской и некоторых других областях Украины объявили воздушную тревогу. Ряд украинских СМИ сообщили о взрывах в Одессе.

Ранее в Днепропетровской области произошел взрыв на заводе «Каметсталь». Причиной назвали нарушение технологического процесса. Это одно из самых крупных предприятий в украинской промышленности. Оно является единственным поставщиком заготовок для железнодорожного транспорта.