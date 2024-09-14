В Одессе прогремел взрыв

Сильный взрыв прогремел в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Геннадий Труханов.

«В городе слышен взрыв», — написал он.

Труханов призвал жителей оставаться в укрытиях. Другие подробности градоначальник приводить не стал.

Также серия взрывов прозвучала в городе Павлограде Днепропетровской области. На данный момент в регионе звучит сигнал воздушной тревоги.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве. Мэр Виталий Кличко предупреждал о работе ПВО. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигналы воздушной тревоги включали в Киеве и 12 областях страны.

Украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Броварах Киевской области, в Одессе и Одесской области.