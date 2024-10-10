Обстрел порта Ильичевска уничтожил судно со снарядами для ВСУ

Запущенная российскими войсками ракета «Искандер» поразила контейнеровоз в порту Ильичевск Одесской области, доставивший оружие украинским боевикам. Об этом сообщили авторы «Военной хроники» на своей странице во «ВКонтакте».

Они уточнили, что речь идет о судне Shui Spirit, которое доставило в украинский порт зенитно-ракетные боекомплекты для систем противовоздушной обороны, а также, предположительно, арсенал для реактивной артиллерии.

«По итогам удара „Искандеры“ уничтожили выгруженное на четвертый причал снаряжение, сам контейнеровоз и два катера морской охраны пограничной службы Украины», — написали авторы «Военной хроники» и опубликовали видео со взрывом.

Они добавили, что это третье судно с западным вооружением, уничтоженное российскими войсками высокоточными ударами. В минувшие воскресенье и понедельник, 6 и 7 октября, ракеты поразили судно Peresa под флагом Сент-Китс и Невис, а также Optima под флагом Палау. Кроме того, серьезные повреждения получили 22-й причал в порту Южный и 10-й причал в порту Одессы.

Ранее Минобороны сообщило об ударе ракетами «Искандер-М» по контейнеровозу с боеприпасами, который прибыл в Одесскую область из стран Европы. В ведомстве уточнили, что цель поразили во время разгрузки. В результате все доставленные снаряды взорвались.