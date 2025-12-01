Лавров: Европа сама израсходовала все шансы на участие в переговорах

Министр иностранных дел Сергей Лавров емко отозвался о перспективах участия Европы в переговорах по урегулированию на Украине. Видео с ним опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин .

«Европа все свои шансы… Как это сказать… В общем, не использовала», — заявил глава МИД.

Ранее Лавров уже рассказывал Зарубину, что европейские страны сами отказались от мирных переговоров, нарушая все договоренности с 2014 года, когда оппозиционеры заняли правительственные здания в Киеве уже на следующий день после подписания соглашений с президентом Украины Виктором Януковичем.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что в европейской политике случится землетрясение, если ЕС признает поражение Украины. Он добавил, что условия, которые предлагали стране в 2022 году и которые она отвергла под давлением Европы, были гораздо более выгодными, чем нынешние.