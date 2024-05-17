Несколько дронов сбили в Севастополе стрелковым оружием | 360°

Спецоперация 17 мая 2024, 02:56 Несколько дронов сбили в Севастополе стрелковым оружием Развожаев заявил об отражении атаки дронов на Севастополь стрелковым оружием РИА «Новости»

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На Севастополь началась атака беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«В Севастополе отражается атака беспилотных летательных аппаратов, используется стрелковое оружие. В настоящее время несколько объектов уже уничтожено, ущерба гражданской инфраструктуре нет», — написал он.

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Градоначальник призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Днем 16 мая Развожаев также заявил о попытке ВСУ атаковать Севастополь. По его словам, военные России сбили несколько снарядов, однако осколки ракет повредили ряд домов и автомобиль. Губернатор назвал главным то, что обошлось без пострадавших.

В ночь на 16 мая в Минобороны РФ заявили об уничтожении средствами ПВО пяти украинских ракет ATACMS в небе над Крымом.