В Новороссийске возобновили автомобильное движение в сторону Геленджика

Движение транспорта возобновили в Новороссийске на ранее закрытых участках дороги в сторону Геленджика. Об этом заявил мэр города Андрей Кравченко в мессенджере «Макс» .

«Движение транспортных средств по ранее перекрытым участкам возобновлено», — объяснил градоначальник.

Проезд в направлении Геленджика закрывали на участке от пересечения улиц Судостальской и Портовой, а также при движении в сторону Новороссийска из Кабардинки.

Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили, что после атаки ВСУ на территории перевалочного комплекса в Новороссийске случилось возгорание. Обошлось без пострадавших. К ликвидации огня привлекли 130 человек и 39 единиц техники.

Сегодня утром в Минобороны сообщили, что за ночь средства ПВО ликвидировали 310 украинских дронов над российскими регионами.