Возгорание произошло на территории перевалочного комплекса в Новороссийске

После атаки беспилотника возгорание случилось на территории перевалочного комплекса в Новороссийске. Об этом сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

«В Новороссийске из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории перевалочного комплекса», — заявили в штабе.

В результате происшествия никто не пострадал. К тушению огня привлекли 130 человек и 39 единиц техники.

Сегодня ночью силы противовоздушной обороны ликвидировали 310 украинских дронов над российскими регионами. Беспилотники сбили над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Саратовской, Волгоградской, Орловской, Липецкой, Тульской, Рязанской и Калужской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.