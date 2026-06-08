Средства ПВО за ночь сбили 310 беспилотников над регионами

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали ночью над регионами 310 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Аппараты сбили в период с 20:00 до 08:00 по московскому времени. Беспилотники уничтожили в Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областях, Краснодарском крае, Московском регионе, Крыму, а также над Черным и Азовским морями.

За последнюю неделю над Россией сбили более трех тысяч БПЛА. Самые массовые налеты зарегистрировали 3 и 6 июня.

В ночь на 8 июня в нескольких аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Меры установили в воздушной гавани Жуковский, а также в Краснодаре, Ярославле, Геленджике, Нижнем Новгороде.