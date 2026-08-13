СК завел дело после атаки ВСУ на распределительный центр в Башкирии

Следственный комитет возбудил уголовное дело после террористической атаки ВСУ на распределительный центр в Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, 13 августа вооруженные формирования Украины нанесли удары по распределительному центру в Чишминском районе.

«В результате атаки произошло возгорание, есть пострадавшие. Следственный комитет проведет всестороннее расследование обстоятельств произошедшего», — подчеркнули в пресс-службе.

В пресс-службе Минздрава республики РИА «Новости» уточнили, что в результате атаки ранения получили два человека.

«Пострадавших госпитализировали. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», — добавили в ведомстве.

Утром в четверг глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что средства противовоздушной обороны за ночь сбили 21 беспилотник, они атаковали логистический центр в Чишминском районе и промышленную зону в Салавате.