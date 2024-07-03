В Новороссийске включили сирену из-за атаки безэкипажных катеров

Сирена зазвучала в Новороссийске из-за атаки безэкипажных катеров. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Андрей Кравченко.

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал „Внимание всем“. Атака безэкипажных катеров», — написал он.

Кравченко попросил горожан сохранять спокойствие и следить только за официальными сообщениями. Он отметил, что сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной.

Ранее предупреждающие о ракетной опасности сирены сработали в Новороссийске. Глава города попросил горожан не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами.

Воздушная тревога также работала в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в боевую готовность привели дежурные средства противовоздушной обороны.