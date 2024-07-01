Ракетную опасность объявили в Новороссийске

Глава Новороссийска Кравченко объявил о ракетной опасности в городе

Фото: РИА «Новости»

Предупреждающие о ракетной опасности сирены сработал в Новороссийске. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Он призвал горожан не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами, в цоколе зданий в подземных переходах или парковках.

Кравченко добавил, что припаркованная автомобильная техника не подходит для укрытия. Также необходимо держаться подальше от стен зданий, так как взрывная волна выбивает окна и вниз полетит большое количество осколков.

Воздушная тревога также сработала в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев объявил, что все службы привели в состояние боевой готовности. Он добавил, в городе начали работать дежурные средства противовоздушной обороны.

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