Ракетную опасность объявили в Новороссийске

Предупреждающие о ракетной опасности сирены сработал в Новороссийске. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Он призвал горожан не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами, в цоколе зданий в подземных переходах или парковках.

Кравченко добавил, что припаркованная автомобильная техника не подходит для укрытия. Также необходимо держаться подальше от стен зданий, так как взрывная волна выбивает окна и вниз полетит большое количество осколков.