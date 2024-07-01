Воздушную тревогу объявили в Севастополе
Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе вечером 1 июля
Вечером 1 июля в Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — подчеркнул он.
Развожаев призвал горожан сохранять спокойствие соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.
«Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки», — напомнил губернатор.
Военные в эти минуты, по его словам, ведут работу по уничтожению воздушных целей.