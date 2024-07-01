Воздушную тревогу объявили в Севастополе

Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе вечером 1 июля

Фото: РИА «Новости»

Вечером 1 июля в Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — подчеркнул он.

Развожаев призвал горожан сохранять спокойствие соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

«Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки», — напомнил губернатор.

Военные в эти минуты, по его словам, ведут работу по уничтожению воздушных целей.

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