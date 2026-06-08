В Новороссийске перекрыли движение в сторону Геленджика из-за атаки БПЛА

В Новороссийске на фоне атаки украинских беспилотников перекрыли движение транспорта в сторону Геленджика. Об этом мэр города Андрей Кравченко сообщил в «Максе» .

Проезд закрыли от пересечения улиц Судостальская и Портовая. Также движение остановили по дороге из Кабардинки в Новороссийск.

Атака на город началась ночью. Около 02:24 по московскому времени в Новороссийске включили сирены оповещения. Незадолго до этого Кравченко предупредил жителей об угрозе налета и призвал их укрыться в безопасных местах.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что за неделю силы ПВО сбили 3738 украинских беспилотников над российскими регионами и в зоне СВО. Российские подразделения в ответ поразили объекты военной инфраструктуры, склады боеприпасов и пункты размещения украинских формирований.