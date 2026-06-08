ПВО за неделю сбила 3738 беспилотников ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны за прошедшую неделю перехватили и уничтожили не менее 3738 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщило РИА «Новости» , проанализировавшее данные Минобороны.

«Наибольшее количество беспилотников были сбиты 3 и 6 июня, 754 и 911 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России», — заявили журналисты.

Авторы агентства уточнили, что в период с 25 по 31 мая силы ПВО сбили над российской территорией не менее 2265 БПЛА ВСУ.

Ранее Минобороны сообщало, что за неделю с 18 по 24 мая силы противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами и акваторией Азовского моря в общей сложности 3897 украинских беспилотников.