В Ногинске 22 роженицы эвакуировали в безопасное место после атаки БПЛА

Денис Семенов: в Ногинске после атаки БПЛА эвакуировали 22 роженицы и 7 детей

После атаки беспилотников в Ногинске из расположенного неподалеку от нефтебазы роддома эвакуировали 22 роженицы и семь детей. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Богородского городского округа Денис Семенов.

«В целях безопасности провели эвакуацию роддома, 22 роженицы и семь детей перевезли в безопасное место. Они находятся под наблюдением врачей», — написал он.

Семенов добавил, что также эвакуировали жителей дома № 6 по улице Радченко. Всем оказывают необходимую помощь, уточнил Семенов.

«Прошу жителей соблюдать правила безопасности! Не снимайте и не публикуйте фото и видео с места происшествия», — предупредил глава округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил о возгорании на территории нефтебазы в Ногинске после атаки беспилотников. Всего за ночь пострадали 26 человек.