Воробьев сообщил о 26 пострадавших после атаки БПЛА на Подмосковье

Воробьев: после атаки БПЛА на Подмосковье пострадали 26 человек

В результате беспилотной атаки на Московскую область ночью 18 июля в Московской области ранения получили 26 человек. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Помощь потребовалась 26 взрослым. Двое пострадали в Ногинске. Еще 24 человека получили ранения на территории склада Wildberries в Электростали», — написал он.

Воробьев уточнил, что некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Им оказывают всю необходимую помощь, задействовали 12 бригад территориального центра медицины катастроф и 40 бригад скорой помощи.

«На местах продолжают работать представители муниципалитетов, аварийные службы, сотрудники скорой помощи, полиции и МЧС. Продолжается ликвидация последствий и обследование территории», — добавил губернатор.

Ранее Воробьев сообщил о возгорании на нефтебазе в Ногинске после падения БПЛА.