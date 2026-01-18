Глава Николаевской ОВА Ким: конфликт с Россией завершится в 2026 году

На Украине в ближайший год завершится спецоперация и пройдут президентские выборы, отложенные из-за военного положения, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Об этом сообщило издание «Страна.ua» .

«В 2026 году я ожидаю остановку конфликта, выборы, реализацию плана Маршалла по Украине», — сказал он.

Тогда же, по мнению главы региона, придут зарубежные инвесторы. Ким призвал воспользоваться ситуацией.

Осенью он утверждал, что боевые действия завершатся в период от двух месяцев до года. Ким признал, что украинцы устали от конфликта, несмотря на комфортную жизнь в тылу с караоке и ресторанами.

В 2022 году глава Николаевской ОВА сбежал в Одессу, опасаясь обстрелов. Местные активисты развесили по Николаеву листовки о розыске чиновника.