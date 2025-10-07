Глава Николаевской ОВА Ким: на завершение СВО уйдет от двух месяцев до года

Украинский конфликт завершится в диапазоне от двух месяцев до года. Таким мнением поделился глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью изданию «Главком».

«Мой личный прогноз — это произойдет в диапазоне от двух месяцев до года», — сказал он.

Ким добавил, что можно просто прекратить стрельбу без подписания каких-либо бумаг, но всем нужен какой-то документ с прописанными условиями. По этой причине вполне возможно, что конфликт урегулируют дипломатическим путем.

В начале лета президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что конфликт необходимо завершить до окончания президентского срока Дональда Трампа.

Ранее отставной офицер ВС США Станислав Крапивник раскрыл уловки ВСУ, пытающихся сбить с толку союзников. Он отметил, что украинские боевики публикуют старые видео, убеждая Запад якобы в проведении успешных операций в зоне СВО.