Украинцы кайфуют во время боевых действий в стране и живут в хороших условиях, заявил глава областной военной администрации Виталий Ким. Об этом он сказал в интервью изданию «Главком» .

«Сравните, как живут в войне Афганистан, Йемен или Палестина. Извините, мы живем кайфуя — с караоке, концертами, ресторанами и всем остальным», — заявил он.

По словам Кима, у жителей Украины нет причин для жалоб. Он сравнил 3,5 года военных действий с 15 годами при Второй мировой войне из-за ускоренного развития технологий. Однако Ким сделал вывод, что люди устали гораздо больше.

Ранее обозреватель Стив Кортес заявил, что украинцы устали от продолжающихся боевых действий и коррупции властей. Также их угнетает невозможность сменить действующего президента Владимира Зеленского из-за отмены выборов.