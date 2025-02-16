В Николаеве после взрывов загорелся объект критической инфраструктуры

После взрывов в городе Николаев на юге Украины в ночь на 16 февраля начался пожар на объекте критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в Telegram-канале .

«Есть повреждения на объекте критической инфраструктуры, возник пожар, который был оперативно ликвидирован пожарными», — написал он.

Ким не стал уточнять, о каком именно объекте идет речь.

Ранее российские военные атаковали бронетанковый завод в Николаеве. Работу предприятия приостановили после удара по пяти промышленным помещениям. ВС России удалось уничтожить 10 единиц техники, в том числе шесть танков.

Также подполье сообщило об ударах по винзаводу «Оливия» под Николаевом, где базировались боевики ВСУ. Во время атаки со стороны Украины работала система ПВО — предположительно, немецкая СЗУ Gepard.