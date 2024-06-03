Подполье сообщило об ударах по винзаводу под Николаевом, где базировались боевики ВСУ

Серия из пяти ударов пришлась по винзаводу «Оливия» в селе Парутино Николаевской области, где базировались украинские боевики. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор местного подполья Сергей Лебедев.

По его информации, удары нанесли около 02:00 по территории завода, на которой расположились военные ВСУ с техникой и боекомплектом.

«В районе Парутино часто слышна и видна работа HIMARS, которая запускает дальнобойные ракеты в сторону Херсонской области и, возможно, на Крым», — сообщил Лебедев со ссылкой на своих агентов.

Подпольщик отметил, что во время ударов со стороны Украины работала система ПВО. Он предположил, что это была немецкая СЗУ Gepard.

Накануне Лебедев сообщил, что российские бойцы ударили по военному аэродрому во Львовской области.