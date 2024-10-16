Бронетанковый завод в Николаеве остановил работу после удара ВС России

Минобороны сообщило об ударе ВС РФ по бронетанковому заводу в Николаеве

Российские военные атаковали бронетанковый завод в Николаеве. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщило РИА «Новости» .

Войска ударили по пяти промышленным зданиям завода, уточнили в ведомстве. ВС России уничтожили 10 единиц техники, в том числе шесть танков. После ракетного обстрела производство и ремонт бронетехники остановили.

Накануне, 15 октября, ВС РФ взяли под контроль важную логистическую авторазвязку к югу от Часова Яра и освободили более двух третей Дзержинска (украинское название — Торецк). Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подчеркнул, что военные смогут уменьшить число обстрелов ВСУ по Горловке. По его словам, сейчас в Дзержинске находятся порядка тысячи мирных жителей.

В окрестностях города бои ведет 132-я бригада. В будущем военные начнут наступать в северные районы, которые пока контролирует украинская армия.